Известный писатель Сергей Жадан объяснил, кто виноват в кризисе на Донбассе

По его мнени, главным образом "драконов сепаратизма" на Донбассе будили с территории России. В то время, как все ищут виновных в событиях в Крыму и Донбассе, Украина продолжает терять еще больше.

Об этом он рассказал 2016 года для журналистов издания Обозреватель.

"Сегодня все занимаются поиском виновных. Иногда эти поиски откровенно напоминают охоту на ведьм, когда все подозревают всех. Приходится слышать, что вот если бы Киев больше внимания уделял Донбассу, все было бы иначе. Но будем откровенны. Киев никому не уделял внимания: ни Крыму, ни Харькову, ни Львову. Да и сейчас ситуация не слишком изменилась, несмотря на события последних лет", - считает Жадан.

По его словам, если искать виновников среди граждан Украины, то стоит задать вопросы некоторым политикам, которые потеряли Крым и теряют территории Донбасса. В частности, он заявил, что наибольше вопросов вызывают те политики, которые в свое время отдали с легкостью свои кабинеты для оккупантов.

"Тем, которые в начале весны 2014 года говорили за весь Донбасс, или, скажем, представителям силовых структур Донецкой и Луганской областей. Или новой украинской власти, которая заняла свои кабинеты в результате революции", - подытожил Жадан.

Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине.

Также Politeka писала, что Жадан считает, что Евромайдан все еще незавершен.