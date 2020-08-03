Известный художник Александр Ройтбурд высказался о современной России
По его словам, в сегодняшней России очень трудно не сойти с ума из-за манипулятивных технологий Федеральной службы безопасности.
Такое мнение он озвучил 2018 года на своей странице в соцсети Facebook, передает Обозреватель.
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"В России считают, что с Крымом, конечно, не комильфо вышло, но он не бутерброд. На Донбассе там у них гражданская война, но мы так друг по другу соскучились, а мы же братья, это все правительства ссорятся, а у нас культурный обмен и мы выше этого...", - иронизирует художник.
По его словам, он не будет разрывать отношения с россияными, которые сохранили совесть и ясность ума среди тотального безумия.
"Нет, я не разрываю дружеских отношений с россиянами, которые сохранили совесть порядочность и ясность ума среди тотального безумия. Я их за это еще больше уважаю и люблю. Я даже могу понять и простить многих из тех, кто е*нулся из чувства общей судьбы с родиной и народом - в сегодняшней России трудно не е*нуться. Любой жест примирения я считаю манипулятивной технологией ФСБ", - написал он.
Также ранее сообщалось, что Александр Ройтбурд объяснил, почему нужно поддержать русскоязычных в Украине. По его мнению, русскоязычных людей в Украине необходимо поддерживать, так как иначе они перестанут ассоциировать себя с государством.
Также Politeka писала, что художник Ройтбурд рассказал о темном периоде в истории Украины.