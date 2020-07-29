Украинский актер и режиссер, автор некогда популярного "Шоу довгоносиків" Виктор Андриенко рассказал, как изменится Украина

По его словам, за последние несколько лет в Украине изменилось молодое поколение. Желанием развивать страну отличаются сегодня даже малые дети.

Таким мнением он поделился 2017 года в интервью "Обозревателю".

Он добавил, что безусловно, есть еще нюансы, которые не позволяют окончательно искоренить воровство и коррупцию, но это вопрос времени. Хотят люди "старого поколения" меняться или нет, их время все равно пройдет.

"Меняется молодежь. Как китаец, знаете, он либо улыбается, либо ненавидит. Так у нас и молодежь сейчас либо разумная, интересная и думает о перспективе, либо на многих можно сразу поставить крест. Еще больше я был удивлен, насколько у нас интересные, умные дети и сколько в них желания что-то сделать в нашей стране. Да, существует жадность, воровство, коррупция, но поймите, нет в гробу карманов", - подчеркнул Андриенко.

По мнению артиста, все глобальные перемены каждый украинец должен начинать с себя.

"Украинцам надо менять психологию, менять себя. К сожалению, многие не понимают этого, они хотят жить по-старому. Ну хорошо, "наколядували" они сейчас кучу денег, но ведь это не принесет им радости, поверьте", - добавил он.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, французский писатель Бернар-Анри указал на ближайшую цель Путина.

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