Украинский писатель-фантаст и журналист Ян Валетов высказался, что ждет Россиян в будущем

По его мнению, пока россияне наслаждаются правлением Владимира Путина они просто получат СССР в России - с Политбюро, ЦК КПСС и вечно живым Генеральным Секретарем.

Такое мнение он высказал 2020 года в блоге для издания Обозреватель.

Он добавил, что на самом деле в России уже давно можно заметить признаки возвращения времен Советского Союза.

"СССР не умер. Он даже не впал в кому. Мы присыпали его землей, и думали, что его больше нет. Но были люди, которые поливали могилу слезами и вот... он снова с нами, он появился в России. Сильный, как тогда. Лживый, как тогда. И куда более опасный, как для своих граждан, так и для всего мира", - написал он.

При этом он вспомнил о внесенных изменениях в Конституцию РФ, которые обнулили президенские сроки Путина, отметив, что это и есть главный признак возвращения СССР в Россию.

"Кто там наивно полагал, что Путин оставит пост после 2024 года? Ага! Два раза! Неважно, как будет имя следующего президента России. Править будет Путин. Пока будет жить, а жить он будет долго. СССР рядом он жив в России. Путин всегда живой. Война не кончится. Крым не вернут. Не для того организовали и финансировали Донбасс, чтобы его замирять", - заявил писатель.

Напомним, писатель Валетов поведал о главной цели России в Украине.

Как Politeka сообщала, писатель Валетов объяснил, как Россия пытается не исчезнуть с карты мира.

Также Politeka писала, что писатель Валетов объяснил, как РФ заставит Украину платить за Донбасс.