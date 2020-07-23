Самый важный вопрос для Украины – прекращение войны и освобождение оккупированных территорий

Об этом в 2019 году в своем блоге для "Эхо Москвы" писал российский политик Константин Боровой, передает Politeka.

По мнению автора блога, решение этого вопроса не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд.

Боровой предлагает свою технологию прекращения оккупации.

Первым делом, по мнению эксперта, Украина должна через дипломатические каналы предъявить РФ ультиматум о прекращении оккупации и выводе войск с территории Украины в течение недели или даже суток.

"В противном случае Украина будет считать себя находящейся в состоянии войны с Россией, где Россия выступает агрессором", – объяснил Боровой.

Незамедлительно после этого, продолжил политик, необходимо прекратить любые торгово-экономические отношения между Украиной и РФ. Также надо перекрыть газовую трубу, и до выполнения ультиматума закрыть границу с Россией.

Следующий шаг, согласно плану Борового, – обращение к государствам региона с предложением присоединиться к Украине и сделать те же шаги в отношении России.

"Украина соглашается (или не соглашается) на переговоры с Россией по вопросу о "Немедленной деоккупации территории Украины" при посредничестве гарантов Будапештского Меморандума — США и Великобритании. Через неделю Кремль начинает вывод войск с востока Украины и из Крыма, понимая, что последует в случае невыполнения ультиматума", – подытожил Константин Боровой.

Politeka сообщала, что в России в срочном порядке хотят принять закон, который призывы к отчуждению территорий приравняет к экстремизму. Об этом пишет российский политик, президент общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман.

По словам эксперта, караться подобные призывы будут тюремными сроками до 10 лет. По его мнению, Кремль надеялся, что первого июля протесты закончатся, однако всё только начинается.

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