В аннексированном Крыму с каждым днем ситуация с экологией все хуже и хуже

Журналисты издания Крым.Реалии показали жуткие фото Стрелецкой бухты в районе Севастополя на аннексированном полуострове Крым.

На берегу повсюду валяется бытовой мусор и покрышки, вода в бухте цветет и зарастает водорослями (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца страницы).

"В последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет, имеет неприятный запах, и воняет. По данным местных СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море", – отметили журналисты.

Длина Стрелецкой бухты – более двух километров. В ней базируются вспомогательные и боевые корабли Черноморского флота России, также здесь расположен флотский 91-й судоремонтный завод. Кроме того, в Стрелецкой бухте находится одна из самых больших в городе яхтенных стоянок.

Также ранее сообщалось, что блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный пожаловался на ситуацию, которая сложилась на полуострове.

По его словам, в оккупированном Россией Крыму назрели проблемы, которые местные "власти" не могут разрешить. А "понаехавшие" россияне после увиденного "срачника" могут и вернуться снова на отдых.

Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".