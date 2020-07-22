Российский писатель Сергей Лукьяненко выступил с жесткой критикой событий в Украине

По его словам, Украину ждет множество бед из-за противостояния запада и востока страны и тотальной нищеты. Кроме того, автор знаменитой серии книг о "дозорах" запретил перевод своих произведений на украинский язык.

Об этом он написал 2014 года в своем Livejournal.

"Ну, не привыкать нищенствовать, мужчинам зарабатывать извозом, а женщинам – древнейшей из профессий... Основная беда Украины в том, что у вас прогнило и "болото". Восемьдесят процентов ленивых, на все согласных и комфортных. И пока десять процентов "запада" будут мочить десять процентов "юго-востока" – мочить жестко, порой насмерть, болото будет аплодировать, махать цветочками и трещать о свободе", – прогнозирует фантаст.

Скандальный писатель убежден, что новой власти в Украине уже не дождаться помощи от России, тогда как США и ЕС промышленность и сельское хозяйство Украины "в дупу не сдались".

"Добавлю, пожалуй, для нормальных украинцев. Не можете, не хотите, боитесь противостоять фашистской мрази – уезжайте. В Россию, в Беларусь. Мы вам не чужие, а вы нам родные. Украина же отныне – проклятая земля, которая будет три поколения избывать свою подлость и трусость", – заявил писатель.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, французский писатель Бернар-Анри указал на ближайшую цель Путина.

Также Politeka писала, что французский писатель Бернар-Анри Левиупрекнул Путина за агрессию против Украины.