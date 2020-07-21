Донбассу и Крыму не повезло во всех отношениях

Украинский писатель-фантаст и журналист Ян Валетов высказался об оккупированных Россией территорий Донбасса

По его словам, за всю историю у России не было ни одного удачного проекта, то же самое касается оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Он объяснил, что даже Донбасс стал аналогом Приднестровья.

Такое мнение он высказал 2019 года в блоге для издания Обозреватель.

""ДНР/ЛНР" - это аналог Приднестровской республики, Абхазии, пророссийской части Осетии. Мертворожденные образования, предназначенные исключительно для причинения дискомфорта тем, у кого отторгнуты. А "ДНР/ЛНР" - это не Крым и не Абхазия. Это ж*па мира с х*ровым климатом, из которой свалила думающая часть населения", - отметил Валетов.

Он отметил, что кроме анклава перебивающегося контрабандой сигарет, спиртного, торговлей оружием и и прочими прелестями "свободной" жизни ничего хорошего не вышло из Приднестровья.

Валотов также заявил, что в Крым россияне совсем не спешат, а вот на Кипр они ездят с превеликим удовольствием, ведь там те же цены, но условия намного лучше.

"Почему россияне массово не везут деньги в оттяпанный у нас Крым? Да, все просто: несмотря на то, что оба начинаются на букву К, ездить на Кипр россиянам проще, приятнее и дешевле. С чем я крымчан и поздравляю. Привыкайте кушать объедки, как и положено предателям", - отметил писатель.

Валетов заявил, что Донбасс никому уже в России не нужен. Он исполняет лишь роль дымовой завесы.

"Брать Донбасс в состав РФ никто не собирается, втюхать в нынешнем состоянии Украине тоже не получается. Нести тяжело, бросить жалко. Развивать - никому нах*р не нужно. Свою роль - роль дымовой завесы для прикрытия оккупации Крыма, они выполнили", - резюмировал писатель.

Напомним, писатель Валетов поведал о главной цели России в Украине.

Как Politeka сообщала, писатель Валетов объяснил, как Россия пытается не исчезнуть с карты мира.

Также Politeka писала, что писатель Валетов объяснил, как РФ заставит Украину платить за Донбасс.