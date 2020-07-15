Французский певец Поль Манондиз с первого взгляда влюбился в родину своей жены - Украину

Как передает Politeka.net, он рассказал о своих впечатлениях в интервью изданию "РБК Украина" в октябре 2017 года.

В 2014 году, под конец Революции достоинства, супруга Поля, Елена, решила поехать помочь соотечественникам. Ее муж поддержал такую идею. Теперь Манондиз записывает песни на украинском языке и выступает с концертами по всей Украине.

"Я как-то приехал сюда на месяц, чтобы встретиться с семьей моей жены. Я влюбился в Украину. После одного месяца пребывания остался еще на месяц, а потом – еще на один. Как-то выехал из Украины ненадолго, но понял, что так за ней соскучился, что очень скоро вновь вернулся”, - заявил Поль.

По словам музыканта, в Украине ему нравится практически все, кроме, разве что, местных дорог. Несмотря на это, Мандониз верит, что украинцы смогут добиться больших успехов в развитии государства.

“Кажется, я люблю в Украине буквально все. Людей, менталитет, традиции. Украинскую музыку. Я люблю каждый квадратный километр, каждый квадратный сантиметр Украины! У этой страны – огромный потенциал”, - считает француз.

Поль признался, что его французские родственники скептически восприняли его идею о переезде. По его словам, во Франции активно развернулась российская пропаганда, которая навязывает местным жителям ложные представления о жизни в Украине:

"Мои родственники думали, что здесь опасно. К тому же, к сожалению, многие во Франции до сих пор думают, что Украина - это где-то в России. Это потому, что люди далеко не всегда пытаются разобраться в этом вопросе. Если ищут какие-то новости про Украину, то сразу же попадают на франкоязычные русские СМИ. Они ведут во Франции очень мощную пропаганду".

Как отметил Поль, со временем ему удалось переубедить своих близких, которые тоже полюбили Украину.

“Они приехали и увидели все своими глазами. И, знаете, не хотели уезжать! Сказали, что Украина - невероятная страна! Конечно же, хотят приехать еще”, - рассказал Манондиз.

Напомним, что художник Марчук рассказал, почему РФ и Украина не могут быть братскими народами

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.