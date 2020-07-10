Художник, побывавший в плену "ДНР", Сергей Захаров назвал жителей Донбасса "больными людьми"

По его мнению, предательство некоторых жителей оккупированных территорий Донбасса, которые поддержали российско-террористическую агрессию, – это болезнь, которую нужно лечить.

Такое мнение он высказал 2015 года в эфире телеканала Соціальна країна.



"Нужно четко разделять преступников, которые стали на сторону агрессора, и позволили оккупировать наши территории, и тех людей, к представлению которых мы сейчас взываем: ума, наверное, не много у них просто напросто. Вот это представление надо будет растворять, разбивать. Эти люди больны, их надо лечить. Культура будет лучшим антибиотиком", - считает художник.

Как напомнил Захаров, подобное поведение случается не впервые в мировой истории.

"Коллаборантов и тех, кто поддерживал нацистский режим во Франции, Норвегии, наверное, было большее число, чем тех людей, которые участвовали в сопротивлении. Эти люди выдавали фашистам евреев, коммунистов, участников сопротивления, но, тем не менее, эти люди остались гражданами этих стран и сейчас они благополучно живут и развиваются", - подчеркнул он.

Напомним, художник Сергей Захаров получил широкую известность благодаря своим антипутинским и "антидэнээровским" инсталляциям в Донецке. За жесткие карикатуры на лидеров "ДНР" и президента России Владимира Путина художник был взят в плен, где провел более полутора месяцев, пережил допросы, пытки и издевательства.

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