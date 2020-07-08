Британский писатель Питер Померанцев критически высказался о российском обществе

По его словам, российское общество еще в начале 2000-х годов притворялось нормальным, но после этого начало постепенно сходить с ума и теперь погружается в бред.

Такое мнение он озвучил 2016 года в интервью для издания Lb.ua.

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Отдельно писатель отметил, что нынешний президент РФ Владимир Путина ему "не интересен как личность".

"Я рассматриваю его как явление, созданное средствами массовой информации. Путин был создан в телевидении, и нигде, кроме телевизора, его не существует", - уверен Померанцев, добавив: "У него нет психологии – он простой социопат".

При этом автор убежден, что "Россия не так уж страшна", какой ее видят и какой она пытается казаться.

Драка в России, россияне, Getty Images

"Россия пытается вселить в нас страх, изображая безумие. Но вообще российские элиты умеют быть корыстными, рациональными и циничными. Вспомните, как во время холодной войны КГБ, зная, что Запад следит за вооружением Советского Союза, нарочно изготовляло огромные пустые ракеты. Пусть американцы сходят с ума: "у них какая-то страшная ракета!". Открывались псевдоинституты в Иркутске, где оставляли для шпионов чертежи несуществующих новых бомб", - напомнил Померанцев.

По его мнению, "всё это делалось, чтобы произвести впечатление".

"Россия непредсказуемая, наглая, но представляет опасность только для своих меньших соседей. Запад же воспринимает её как огромного тролля", - считает писатель.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.