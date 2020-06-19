Русскоязычные украинцы, которые не смогли перейти на украинский язык являются россиянам

Такое мнение в интервью "Обозревателю" выразил писатель и телеведущий Антин Мухарский.

По его словам, о чем-то договариваться с РФ не имеет никакого смысла.

"Наши доморощенные малороссы до сих пор пытаются быть голубями мира, но на самом деле являются объектами манипуляции со стороны Российской империи, которая четко понимает – чей язык, того страна", – уверен артист.

Также Мухарский объяснил, как он относится к русскоговорящим украинцам.

"Я выскажу крамольную для многих мысль. Для меня русскоязычные украинцы – это россияне. Я прошел стадию анализа ситуации и понял, что никак не отличить украинца в Мюнхене, Нью-Йорке или в Стамбуле, если он говорит по-русски. Для меня это россиянин. А потом оказывается – "я украинец, очень люблю Украину, я из Харькова, Одессы, но так получилось, что я не могу разговаривать...". Мои родители и все окружение были русскоязычными. Но это сознательный выбор. Если на 28-м году независимости ты говоришь по-русски – это твой сознательный выбор "русского мира". Точка", – заключил он.

Ранее мы сообщали, что комик Владимир Данилец выразил свою позицию относительно русскому языку в Украине.

По словам артиста, в стране проводится не правильна языковая политика.



"В Украине такого никогда не было, чтобы запрещали говорить на том или ином языке. Даже фашисты не запрещали говорить по-русски или по-украински", - отметил он.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.