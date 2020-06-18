В Сумской области неподалеку границы с РФ на украинской территории неизвестные установили российский флаг

Соответствующее видео опубликовал в социальной сети Фейсбук пользователь Иван Шепотько.

«Сегодня один мой знакомый фермер показал мне это видео. Украина, Большая Писаревка, село Поповка. Один вопрос: где находились наши доблестные пограничники, когда это безобразие делалось? Поехали на отдых за деньги, полученные взятками?» – написал он.

Сьогоднi один мiй знайомий фермер показав менi це вiдео Украïна, Велика Писарiвка, село Попiвка Одне запитання: "Де знаходилися нашi доблeснi погранiчники, коли це неподобство робилось? Поïхали на отдых за грошi отриманими хабарами?!!! Gepostet von Иван Шепотько am Montag, 15. Juni 2020

По словам пограничников, никакого нарушения границы со стороны России не было. В свою очередь прокуратура уже открыла уголовное производство по двум статьям УК Украины.

Ранее мы рассказывали о том, что оккупанты «подвинули» Россию к границам Украины. Теперь после пересечения КПВВ все, кто въезжает в «ДНР», попадают на территорию, обозначенную как «Россия».

Оккупанты через линию разграничения решили поставить четыре стелы с надписью «Россия», а сообщил о планах в своем телеграмм-канале Алексей Акутин из «министерства информации ДНР», опубликовав соответствующее фото.

«Из достоверных источников стало известно, что на КПВВ Октябрь и Майорск идет заливка фундамента под стелу «Россия». Думаю, что подобное также происходит в Еленовке и Александровке. Теперь, когда откроются границы, приезжающих из Украины будет встречать Россия», – говорится в подписи к снимку.

Мы также рассказывали о том, то донецкий журналист Владимир Корнилов в эфире ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева обвинил Украину в том, что 26 мая 2014 года она начала войну на Донбассе, открыв огонь по «своим гражданам». При этом он ни слова не сказал о десятках тысяч беженцев и разгуле боевиков Стрелкова-Гиркина в Славянске.

Напоним, оккупанты готовят готовят масштабную акцию против Украины в Донецке.

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