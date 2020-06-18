В Сумской области неподалеку границы с РФ на украинской территории неизвестные установили российский флаг
Соответствующее видео опубликовал в социальной сети Фейсбук пользователь Иван Шепотько.
«Сегодня один мой знакомый фермер показал мне это видео. Украина, Большая Писаревка, село Поповка. Один вопрос: где находились наши доблестные пограничники, когда это безобразие делалось? Поехали на отдых за деньги, полученные взятками?» – написал он.
"Наша красавица улетела на небо": трагически оборвалась жизнь знаменитой "Артистки", спасавшей бойцов
Лорак и Мурат Налчаджиоглу раскрыли тайны личной жизни после развода: топ фото с новыми возлюбленными
Пьяная Волочкова с подружкой закатила гулянку, камера сняла все: "А под ногами хвост валяется?"
Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней"
По словам пограничников, никакого нарушения границы со стороны России не было. В свою очередь прокуратура уже открыла уголовное производство по двум статьям УК Украины.
Ранее мы рассказывали о том, что оккупанты «подвинули» Россию к границам Украины. Теперь после пересечения КПВВ все, кто въезжает в «ДНР», попадают на территорию, обозначенную как «Россия».
Оккупанты через линию разграничения решили поставить четыре стелы с надписью «Россия», а сообщил о планах в своем телеграмм-канале Алексей Акутин из «министерства информации ДНР», опубликовав соответствующее фото.
«Из достоверных источников стало известно, что на КПВВ Октябрь и Майорск идет заливка фундамента под стелу «Россия». Думаю, что подобное также происходит в Еленовке и Александровке. Теперь, когда откроются границы, приезжающих из Украины будет встречать Россия», – говорится в подписи к снимку.
Мы также рассказывали о том, то донецкий журналист Владимир Корнилов в эфире ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева обвинил Украину в том, что 26 мая 2014 года она начала войну на Донбассе, открыв огонь по «своим гражданам». При этом он ни слова не сказал о десятках тысяч беженцев и разгуле боевиков Стрелкова-Гиркина в Славянске.
Напоним, оккупанты готовят готовят масштабную акцию против Украины в Донецке.
Как сообщала Politeka, "русский мир" превратил Луганск во второй Чернобыль: пугающие кадры
Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.