Оккупанты начали пичкать Донецк российскими флагами

Причем вешают российские флаги на балконы жителей «республики». Соответствующее фото в своем блоге опубликовал журналист Денис Казанский.

«Боевики ДНР без спроса цепляют людям на балконы российские триколоры. Кто снимет - того потом на подвал, как Евгению Йепес-Веньеса», – подписал он снимок.

Женщина, о которой упоминает журналист, была похищена боевиками «министерства безопасности ДНР» 3 июня, после того, как сняла с балкона российский флаг. Она – жена гражданина Испании. Родственникам сказали, что она «под следствием».

«А когда-то ещё лет 7 назад в 2013 в Донецке прошла массовая акция шествие «Украина, вставай!», сколько местных людей тогда вышло за Украину и её светлое будущее, сколько было украинских флагов, боже мой, не говоря уже про Евро2012», «Партизанам нужно посрывать аквафреши особо упоротым ватникам и пусть вата едет на подвал», «Вывешивание этих тряпок на фоне массового закрытия предприятий, шахт выглядит, как начало операции по выводу войск с Донбасса. Конечно, могу ошибаться, но какого-то другого объяснения происходящему на оккупированных территориях, трудно найти», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что бывший главарь боевиков Игорь Стрелков-Гиркин сообщил печальную новость для оккупационных войск «Л/ДНР». Украинские защитники нанесли по российским оккупантам в районе Дебальцево серьезный удар. Подразделениям ВСУ в районе Санжаровки удалось сравнять с землей вражеский блиндаж, в результате чего были ликвидированы семеро террористов.

Напомним, оккупанты готовятмасштабную акцию против Украины в Донецке.

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