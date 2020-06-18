Знаменитый российский режиссер Павел Лунгин раскритиковал путинский режим в России

Как сообщает Politeka.net, он метко высказался о правлении Владимира Путина в интервью "Собеседнику" в 2019 году.

По словам Лунгина, президент России Владимир Путин отстранился от своего народа и скрывает свою жизнь от простых россиян, как делали советские "вожди".

"Путин абсолютно закрыт, мы ничего не знаем про него. В этом смысле – в смысле железного занавеса между нами и властью – советская власть вернулась; в остальном, конечно, все другое", - заявил режиссер.

Как отметил Павел Лунгин, Путин создал в России стабильную власть, которая сделала жителей страны очень пассивными. В итоге россияне обленились, потеряли способность протестовать против режима и защищать свои права. Знаменитость уверена, что такой порядок сохранится даже после отставки действующего лидера РФ.

"Мы будем жить так еще долго, вне зависимости от того, с Путиным или без Путина. Во Франции я этой стабильности не чувствую, в Англии ее нет и близко, а в России есть и будет еще лет двадцать как минимум", — подчеркнул Павел Лунгин.

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