Известный российский писатель Владимир Сорокин прокомментировал политическую ситуацию в России и спрогнозировал ее будущее

По словам писателя, водка для русских является чем-то вроде "брони", которую они носят, когда выходят из дома.

Такое мнение он озвучил во время интервью 2016 года немецкой газете Tageszeitung, передает Inopressa.

"Эта броня позволяет людям не подпускать к себе суровую повседневность и государство. В этом отношении столь же важен и мат. Это язык народа, на который государство просто не может повлиять. Водка и мат - это допинг русского народа", - поясняет писатель.

Комментируя нынешнюю ситуацию в России, Сорокин заявил, что "в России воцарилась очень тяжелая политическая атмосфера и назревает тяжелый экономический кризис".

"Люди начинают понимать, что лучше уже не станет. У народа очень плохие настроения. Люди понимают, что в этой стране не будет нормального будущего. И они понимают, что и Путин не знает решения. А это очень опасная ситуация", - уверен россиянин.

Более того, писатель спрогнозировал распад России. Тем более, что такой сценарий уже был описан Сорокиным в одном из его произведений.

"Распад уже начался. В России существует пирамида власти, на вершине которой находится один-единственный человек. Все дело в том, что подобное государственное образование не способно нормально функционировать. Его может спасти только насилие. Но широкомасштабный террор сродни тому, что был во время правления Сталина, сегодня уже невозможен. Вот поэтому Россия и распадется", - резюмировал он.



Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.