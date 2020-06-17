Даже россияне заметили, что после аннексии жить в Крыму стало гораздо хуже

Как сообщает Politeka.net, об этом гражданка России рассказала во время беседы с блогером Андреем Луганским (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По словам россиянки, за время оккупации жители Крыма изменились далеко не в лучшую сторону. Сейчас там некомфортно находиться.

"Люди там были открытые, близкие. А вот когда Крым стал Россией… Мы вот два года приезжаем - и людей "наших" нету, которые близкие нам по душе… Для меня это было большим огорчением", - сообщила девушка из Ростова.

Она призналась, что на оккупированном полуострове живет ее родственники, которые весьма нелестно отзываются о путинском режиме. После захвата в Крыму не хватает работы и денег, а цены сильно поднялись. Россиянка считает, что оккупанты воспользовались ситуацией с выгодой для себя и совершенно наплевали на нужды простых людей.

"У меня бабушка в Крыму троюродная, родственники живут. Вот мы ездим в Николаевку, что недалеко от Евпатории… И они говорят, что сейчас, когда отсоединился он, заработка нету, людей не стало, цены аховские, пенсии маленькие", - отметила гражданка РФ. - "Лучше бы оставался Украиной. Людям было бы хорошо. Они просто сделали, как им удобно, а людей взяли и выкинули в ж*пу", - резко высказалась девушка.

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