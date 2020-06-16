Известный режиссер-комедиограф Юрий Мамин раскритиковал президента РФ Владимира Путина

По его мнению, выбирая Владимира Путина, россияне голосовали за образ нового, здравомыслящего человека, но получили правителя с синдромом бывшего бедняка и неуемной тягой к деньгам.

Такое заявление прозвучало 2019 года в издании Радио Свобода.



По словам режиссера, передача президентского поста от Ельцина к Путину вместо оздоровления и очищения России, обернулась для россиян еще большей тягой властей к деньгам.

"Пьяный Ельцин, который мог писать на шасси самолета в присутствии встречающей делегации, — это был позор для России. Такие вещи разлагают население. Да, Путин дал новые надежды. Мы рассчитывали на то, что им управляет здравый смысл, а потом выяснилось, что его нет, у Путина есть только одно стяжательство, желание бедного человека из подворотни нахапать как можно больше для своей компании", — объяснил Мамин.

Режиссер также признается, что сейчас не видит никаких рецептов выздоровления для оглупленной России.

"Никто не верит в совесть, в честь, в достойные человеческие качества, а все занимаются только стяжательством. Ненавидят верхушку, потому что она богаче их, но большинство хотело бы поменяться с ними местами. Путин уйдет рано или поздно, а что будет с этой оглупленной, отравленной страной, которая была когда-то самой читающей, а теперь Россия стала одной из самых невежественных. Ну что тут делать?", - рассказал он.

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