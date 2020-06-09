Президент РФ Володимир Путін змусив росіян зректися всього людського

Про це російський режисер Юрій Мамін розповів в інтерв'ю виданню "Гордон" в 2019 році, передає Politeka.net.

Знаменитий росіянин, який емігрував в США, висловився про жителів сучасної Росії. За його словами, у них виховують жорстокість, витягують назовні "тваринні інстинкти". Саме тому в радянські часи було багато нещадних катів, і з тієї ж причини Росія досі залишається поліцейською державою.

"Так і в путінській Росії: деградація, яка зачепила всі сфери життя людей, призвела до їх повторного здичавіння, позбавила їх високих цілей", - заявив Юрій Мамін. - "Сьогоднішній портрет країни такий: одні прагнуть награбувати, інші – вижити. В такому кліматі на поверхню виходять самі низинні інстинкти. А вони-то якраз і потрібні в Росгвардии, ОМОН і поліції для безжального придушення будь-якого невдоволення".

За словами режисера, в особі президента Путіна росіяни отримали поганий "приклад для наслідування". Тепер представники влади, які отримали необмежений доступ до бюджету, будуть до останнього викачувати ресурси з країни: "присмоктавшись до цієї годівниці, ні за що не хочуть від неї відірватися. Їхні апетити безмежні, корисливість – головна мета і сенс їх життя. В очах п'ятдесятки і нічого за душею".

Юрій Мамин згадує, що раніше Росія була найбільш читаючої країною.

"Райдужні надії були знівельовано в роки правління п'яного Єльцина і остаточно придушено його наступником Путіним – чекістом і ватажком пітерської банди", – підкреслив режисер.

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