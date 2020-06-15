Российский режиссер-документалист, автор картины Свидетели Путина Виталий Манский высказался об отношении главы РФ к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Он считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин не рассматривает украинского лидера Владимира Зеленского как серьезного соперника.

По мнению Манского, Путин воспринимает Зеленского как актера Квартала-95, а не как президента и главу государства. Такое мнение он озвучил в 2019 году для журналистов Украинской правды.

"Путин воспринимает Зеленского как актера "Квартала-95". И, может быть, где-то Путин подыгрывает Зеленскому, пытается выманить из его комфортного пространства для того, чтобы добиться своих целей и задач. Если Путин в состоянии обыгрывать опытных политиков, имеющих за спиной историю побед или, по крайней мере, реальных дел, я не думаю, что Зеленский на данном этапе является для него серьезно рассматриваемым противником или партнером", - добавил он.

Кроме того режиссер высказал свое мнение относительно того, как в Кремле отнеслись к победе Зеленского на выборах Президента Украины. Манский считает, что для Кремля победой являлось поражение Петра Порошенко, так как пятый президент Украины был "для них более консервативен и недоговороспособен".

"И они делали ставку на то, что вот эта доктрина, которую предлагает Порошенко украинскому обществу, ложная, преступная. Поражение Порошенко – это как бы подтверждение правоты российской идеологии. А далее, получив Зеленского, наверное, они внутренне как-то успокоились. Потому что действительно сейчас получили не сильного конкурента. Хотя, может быть, они ошибаются. Зеленский – это совершенно для меня неизвестный и непонятный политик. Посмотрим", - отметил режиссер.

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