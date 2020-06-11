Певец и музыкант, лидер группы "Вагоновожатые" Антон Слепаков высказался об артистах, которые используют фразу "искусство вне политики"

По его словам, популярную сегодня фразу "искусство вне политики" можно рассматривать по-разному. Все зависит от того, что есть сама политика.

Таким мнением он поделился 2018 года в интервью порталу MyKharkov. Как подчеркнул артист, если речь не идет конкретно о принадлежности к политическим партиям, игнорировать войну в стране невозможно.

"Смотря, что есть политика. Если политика — это принадлежность к определенным политическим партиям, то безусловно да, искусство не должно пропагандировать никакую политическую силу. Но когда твоя страна Украина находится в состоянии войны, быть страусом с головой в песке просто невозможно", — указал он.

В своих интервью Слепаков не единожды отмечал, что войну на востоке Украины считает весомой причиной для того чтобы в данный момент отказаться от гастролей на территории Российской Федерации.

Также ранее сообщалось, что лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров высказался о гастролях украинских звезд в России и осудил травлю украинских звезд-гастролеров.

Певец отметил, что в Украине отсутствует закон, регулирующий концертную деятельность отечественных знаменитостей в РФ, поэтому выступать там или нет — личный выбор каждого.

Вместе с тем своих коллег-гастролеров он не осуждает, ведь у каждого из них есть личные причины так поступать.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.