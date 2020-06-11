Певец и музыкант, лидер группы "Вагоновожатые" Антон Слепаков высказался об артистах, которые используют фразу "искусство вне политики"
По его словам, популярную сегодня фразу "искусство вне политики" можно рассматривать по-разному. Все зависит от того, что есть сама политика.
Таким мнением он поделился 2018 года в интервью порталу MyKharkov. Как подчеркнул артист, если речь не идет конкретно о принадлежности к политическим партиям, игнорировать войну в стране невозможно.
Бывший муж Ани Лорак Мурат показал свою любимую, настоящая красотка: "Очень похожа на...."
Невеста Шабанова похвасталась идеальными изгибами в купальнике: "Ноги от ушей"
С долларами пора бежать в обменник, эксперт НБУ удивил советом по курсу валют: "Это выгоднее"
«Сладкая парочка»: Лорак воссоединилась с Киркоровым ради счастья дочки, Лобода не выдержала
"Смотря, что есть политика. Если политика — это принадлежность к определенным политическим партиям, то безусловно да, искусство не должно пропагандировать никакую политическую силу. Но когда твоя страна Украина находится в состоянии войны, быть страусом с головой в песке просто невозможно", — указал он.
В своих интервью Слепаков не единожды отмечал, что войну на востоке Украины считает весомой причиной для того чтобы в данный момент отказаться от гастролей на территории Российской Федерации.
Также ранее сообщалось, что лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров высказался о гастролях украинских звезд в России и осудил травлю украинских звезд-гастролеров.
Певец отметил, что в Украине отсутствует закон, регулирующий концертную деятельность отечественных знаменитостей в РФ, поэтому выступать там или нет — личный выбор каждого.
Вместе с тем своих коллег-гастролеров он не осуждает, ведь у каждого из них есть личные причины так поступать.
Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.
Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.