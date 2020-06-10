Французский певец Поль Манондиз высказал свое мнение об Украине и украинском языке

По его словам, Украина - еще совершенно молодая страна, к тому же свободная. Языковой вопрос существует лишь временно, в будущем страна непременно заговорит на украинском. В целом же говорить можно на разных языках, однако знать язык страны, в которой живешь, необходимо каждому без исключения.

Таким мнением он поделился в 2018 году для журналистов издания Обозреватель.

"Очень сложно (учить украинский. - прим. ред.) Дело в том, что я еще и в Киеве живу, здесь большинство людей говорят на русском. А до этого я несколько месяцев был во Львове, и там я понял, что такое украинский язык", - вспомнил певец.

В будущем, как подчеркнул Манондиз, страна обязательно заговорит на родном языке.

"Я думаю, это не проблема, потому что Украина еще очень молодая страна, при этом свободная страна. Для всего этого просто надо время. Украина еще заговорит на украинском. И это надо. Да и язык ведь очень красивый, мелодичный. Для мене українська - как карамель. Это нужно. Це треба (переходит на украинский). Я зараз вчу українську мову. І це не дуже легко, але я вчу", - добавил он.

Также ранее сообщалось, что писатель Василий Шкляр возмутился отношению к украинскому языку в Украине. Писатель считает, что каждый украинец должен выучить родной язык, ведь это не так уж и сложно.



"Когда смотрю на тех уродов, которые жизнь прожили в Украине, а так и не смогли выучить украинского языка, то мне аж что-то делается. Я армянский выучил за два месяца. Даже не в университете, а во время игры в карты, в очко", - отметил писатель.