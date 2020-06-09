Известный российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина
Так, он заявил, что президент России Владимир Путин кардинально поменял направление движения страны, двигая Россию в глубокую пропасть.
Об этом Шнуров сказал 2016 года в интервью "Радио Свобода".
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"Направление движения изменилось в России. Если в начале 2000-х мы как-то плавно дрейфовали в сторону Европы, то теперь мы движемся дрейфуем в обратную сторону. Но не думаю, что в сторону Китая", - отметил музыкант.
На вопрос, куда дрейфует Россия, Шнуров ответил достаточно резко, при этом артист не подбирал слов и сквернословил.
"Куда-то между. В пи***, наверное. Куда-то в ту степь, где совсем темно и влажно. Туда дрейфуем".
Кроме того, он считает, что в Российской Федерации сейчас наблюдается время "жо*а"
Шнуров также отметил, что большинство россиян остались невеждами, которые любое слово воспринимают в штыки. И никогда не проверяют информацию, а верят всему, что говорят в российских СМИ.
"Мы как были воинствующими невеждами, так ими и остались. Любую другую точку зрения мы воспринимаем как выпад, как враждебное настроение. Если мы видим человека, который не разделяет наших убеждений, он для нас не может быть хорошим. Вот это – основное", - подытожил музыкант.
Напомним, что Шнуров разнес Путина из-за его обещания.
Как сообщала Politeka, Шнуров высказался о Зеленском, поставив в пример Путина.
Также Politeka писала, что российский музыкант Шнуров признал Донбасс украинским.