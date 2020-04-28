Російський музикант Сергій Шнуров порівняв президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна



За його словами, лідери України та РФ є справжніми професійними політиками і користуються довірою серед мешканців своїх країн.

Крім того, він впевнений, що з допомогою серіалу "Слуга народу" Володимир Зеленський отримав хорошу підготовку.

"Зеленський абсолютно професійний політик. Ви ж дивилися "Слугу народу"? Так він підготувався на ґрунті серіалу, потім вийшов у реальну політику. А що таке політика? Ось чому Путін відрізняється від Зеленського? І того й іншого показують по телевізору. І той і інший повинен більш-менш нормально говорити. Всі. Що ми далі знаємо про політику? Більше нічого", – зазначив музикант

Нагадаємо, що Сергій Шнуров прославився своїми опозиційними висловлюваннями, а також критикою президента Володимира Путіна і всієї владної верхівки Росії. Коли у нього запитали, чий Крим, він відповів туманно: "Поживемо – побачимо".

Таким чином музикант натякнув, що не вважає півострів російським.

З приводу Донбасу, Сергій Шнуров впевнено заявив - це українська територія. На його думку, українці для Росії друзі, "більше, ніж сирійці".

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