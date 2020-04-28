Российский музыкант Сергей Шнуров сравнил президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина



По его словам, лидеры Украины и РФ являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран.

Кроме того, он уверен, что с помощью сериала "Слуга народа" Владимир Зеленский получил хорошую подготовку.

"Зеленский абсолютно профессиональный политик. Вы же смотрели "Слугу народа"? Так он подготовился на почве сериала, потом вышел в реальную политику. А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору. И тот и другой должен более-менее нормально говорить. Все. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего", – отметил музыкант

Напомним, что Сергей Шнуров прославился своими оппозиционными высказываниями, а также критикой президента Владимира Путина и всей властной верхушки России. Когда же у него спросили, чей Крым, он ответил туманно: "Поживем – увидим".

Таким образом музыкант намекнул, что не считает полуостров российским.

По поводу Донбасса, Сергей Шнуров уверенно заявил - это украинская территория. По его мнению, украинцы для России друзья, "побольше, чем сирийцы".

Напомним, что российский музыкант Кортнев поведал о главном разочаровании РФ

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что запрет на въезд россиян в Украину вывел Горбунова из себя.