Российский музыкант Сергей Шнуров сравнил президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина
По его словам, лидеры Украины и РФ являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран.
Кроме того, он уверен, что с помощью сериала "Слуга народа" Владимир Зеленский получил хорошую подготовку.
"Зеленский абсолютно профессиональный политик. Вы же смотрели "Слугу народа"? Так он подготовился на почве сериала, потом вышел в реальную политику. А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору. И тот и другой должен более-менее нормально говорить. Все. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего", – отметил музыкант
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Напомним, что Сергей Шнуров прославился своими оппозиционными высказываниями, а также критикой президента Владимира Путина и всей властной верхушки России. Когда же у него спросили, чей Крым, он ответил туманно: "Поживем – увидим".
Таким образом музыкант намекнул, что не считает полуостров российским.
По поводу Донбасса, Сергей Шнуров уверенно заявил - это украинская территория. По его мнению, украинцы для России друзья, "побольше, чем сирийцы".
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