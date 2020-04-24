Лідер російської рок-групи "Ленінград" визнав Донбас українським, але засумнівався в долі Криму

Як повідомляє Politeka.net свою позицію музикант висловив під час інтерв'ю російським ЗМІ.

Сергій Шнуров прославився своїми опозиційними висловлюваннями, а також критикою президента Володимира Путіна і всієї владної верхівки Росії. Коли у нього запитали, чий Крим, він відповів туманно: "Поживемо – побачимо". Таким чином музикант натякнув, що не вважає півострів російським і допускає, що Україна зможе вирвати його з лап окупантів.

Що стосується Донбасу, Сергій Шнуров впевнено заявив - це українська територія. На його думку, українці для Росії друзі, "більше, ніж сирійці".

В іншому інтерв'ю Сергій Шнуров заявив, що рано чи пізно війна на Донбасі закінчиться. На його думку, не варто приймати яку-небудь сторону, адже ситуація може змінитися в будь-який момент. Саме тому він намагається з обережністю коментувати що відбувається.

"Позиція дуже проста: і це теж пройде. Це не назавжди: і ці люди не назавжди, і конфлікт не назавжди, все це… Якщо на кожну таку штуку звертати увагу… Мені 42 роки. Я жив в іншій країні – з іншими грішми, з іншими цінностями, і якщо б я щиро вірив в усю ту ***ню, про яку мені кожен раз говорили, я б зійшов з розуму", - підкреслив Сергій Шнуров.

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