Лидер российской рок-группы "Ленинград" признал Донбасс украинским, но усомнился в судьбе Крыма

Как сообщает Politeka.net, свою позицию музыкант выразил во время интервью российским СМИ.

Сергей Шнуров прославился своими оппозиционными высказываниями, а также критикой президента Владимира Путина и всей властной верхушки России. Когда же у него спросили, чей Крым, он ответил туманно: "Поживем – увидим". Таким образом музыкант намекнул, что не считает полуостров российским и допускает, что Украина сможет вырвать его из лап оккупантов.

Что касается Донбасса, Сергей Шнуров уверенно заявил - это украинская территория. По его мнению, украинцы для России друзья, "побольше, чем сирийцы".

В другом интервью Сергей Шнуров заявил, что рано или поздно война на Донбассе закончится. По его мнению, не стоит принимать какую-либо сторону, ведь ситуация может измениться в любой момент. Именно поэтому он старается с осторожностью комментировать происходящее.

"Позиция очень простая: и это тоже пройдет. Это не навсегда: и эти люди не навсегда, и конфликт не навсегда, все это… Если на каждую такую штуку обращать внимание… Мне 42 года. Я жил в другой стране – с другими деньгами, с другими ценностями, и если бы я искренне верил во всю ту ***ню, про которую мне каждый раз говорили, я бы сошел с ума", - подчеркнул Сергей Шнуров.

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