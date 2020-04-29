Росіяни не в захваті від "милості" президента

Глава РФ Володимир Путін записав нове звернення до росіян, пообіцявши їм на День перемоги салют в центрах міст й авіашоу, а також продовжив карантин до 12 травня

При цьому він уточнив, що парад на Червоній площі в честь 75-річчя Перемоги та хода «Безсмертного полку» відбудуться, коли ситуація з коронавірусом стане безпечною, передає Politeka.net з посиланням на росСМИ.

Така заява Путіна не залишилася непоміченою, і відомий російський музикант Сергій Шнуров тут же поспішив її висміяти.

На своїй сторінці в Instagram він виклав свої думки з приводу звернення президента у віршах:

«День наш к концу уже катился,

Общались мы обрывками из фраз.

Ты слышал, снова Путин обратился?

Не слышал. Нет. В кого на этот раз?

В наездника, спортсмена, рыболова,

На дно ныряльщика, врача или певца?

Я занят был приготовлением плова.

И вылетел из жизни слегонца.

Нет, был в костюме, тон держал без фальши.

И голос был его для всех, для нас целебен,

- «Народ мой, - отдыхайте дальше!

На праздники вам самолётов в небе

Я подарю». Да, это было щедро.

Спасибо, самолёты нас взбодрят!

Зарукоплещут депутаты ЕдРо

И выберут - подряд и не подряд».

У свою чергу росіяни не приховують свого обурення такою «турботою» глави держави у період карантину, підкреслюючи, що гроші можна було б витратити і з більшою користю.

«Хворий на всю голову, ці гроші краще роздай людям, щоб не голодували! Ботокс, видно, вже в мозок потрапив», «Який ботокс? Це вже давно не він», «Знову половці і печеніги напали?», «Так! Це саме те, що нам зараз вкрай необхідно», «Як завжди похвалив уряд, допоміг людям. Підняв країну. Але, на жаль, все як завжди, на словах. Молодець, Вова. Як завжди на висоті👍», «Добрий дядько Президент) може, у нього того, вже деменція? І він просто не пам'ятає, що відбувається в країні)», – пишуть у коментарях.

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