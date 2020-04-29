Глава РФ Владимир Путин записал новое обращение к россиянам, пообещав им в День победы салют в центрах городов и авиашоу, а также продлил карантин до 12 мая
При этом он уточнил, что парад на Красной площади в честь 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.
Такое заявление Путина не осталось незамеченным, и известный российский музыкант Сергей Шнуров тут же поспешил его высмеять.
На своей странице в Instagram он изложил свои мысли по поводу обращения президента в стихах:
Конфликт Украины и Грузии достиг предела, срочное заявление президента: "Разойдутся пути"
Выход из карантина, новые правила перевода денег и обвал доллара - главное за ночь
Украинских водителей ждут новые штрафы: "Уже с первого мая..."
ПриватБанк предупредил, введены новые ограничения: "Через терминалы больше нельзя..."
«День наш к концу уже катился,
Общались мы обрывками из фраз.
Ты слышал, снова Путин обратился?
Не слышал. Нет. В кого на этот раз?
В наездника, спортсмена, рыболова,
На дно ныряльщика, врача или певца?
Я занят был приготовлением плова.
И вылетел из жизни слегонца.
Нет, был в костюме, тон держал без фальши.
И голос был его для всех, для нас целебен,
- «Народ мой, - отдыхайте дальше!
На праздники вам самолётов в небе
Я подарю». Да, это было щедро.
Спасибо, самолёты нас взбодрят!
Зарукоплещут депутаты ЕдРо
И выберут - подряд и не подряд».
В свою очередь россияне не скрывают своего возмущения такой «заботой» главы государства в период карантина, подчеркивая, что деньги можно было бы потратить и с больше пользой.
«Больной на всю голову, эти деньги лучше людям раздай, чтобы не голодали! Ботокс, видно, уже в мозг попал», «Какой ботокс? Это уже давно не он», «Опять половцы напали и печенеги?», «Да! Это именно то, что нам сейчас крайне необходимо», «Как всегда похвалил правительство, помог людям. Поднял страну. Но, к сожалению, все как всегда, на словах. Молодец, Вова. Как всегда на высоте👍», «Добрый дядька Президент) может, у него того, уже деменция? И он просто не помнит, что происходит в стране)», – пишут у комментариях.
Напомним, Путин и Ким Чен Ын оседлали одного коня, фотожаба порвала россиян.
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