Россияне не в восторге от "милости" президента

Глава РФ Владимир Путин записал новое обращение к россиянам, пообещав им в День победы салют в центрах городов и авиашоу, а также продлил карантин до 12 мая

При этом он уточнил, что парад на Красной площади в честь 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Такое заявление Путина не осталось незамеченным, и известный российский музыкант Сергей Шнуров тут же поспешил его высмеять.

На своей странице в Instagram он изложил свои мысли по поводу обращения президента в стихах:

«День наш к концу уже катился,

Общались мы обрывками из фраз.

Ты слышал, снова Путин обратился?

Не слышал. Нет. В кого на этот раз?

В наездника, спортсмена, рыболова,

На дно ныряльщика, врача или певца?

Я занят был приготовлением плова.

И вылетел из жизни слегонца.

Нет, был в костюме, тон держал без фальши.

И голос был его для всех, для нас целебен,

- «Народ мой, - отдыхайте дальше!

На праздники вам самолётов в небе

Я подарю». Да, это было щедро.

Спасибо, самолёты нас взбодрят!

Зарукоплещут депутаты ЕдРо

И выберут - подряд и не подряд».

В свою очередь россияне не скрывают своего возмущения такой «заботой» главы государства в период карантина, подчеркивая, что деньги можно было бы потратить и с больше пользой.

«Больной на всю голову, эти деньги лучше людям раздай, чтобы не голодали! Ботокс, видно, уже в мозг попал», «Какой ботокс? Это уже давно не он», «Опять половцы напали и печенеги?», «Да! Это именно то, что нам сейчас крайне необходимо», «Как всегда похвалил правительство, помог людям. Поднял страну. Но, к сожалению, все как всегда, на словах. Молодец, Вова. Как всегда на высоте👍», «Добрый дядька Президент) может, у него того, уже деменция? И он просто не помнит, что происходит в стране)», – пишут у комментариях.

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