Российский музыкант Константин Кинчев, фронтмен некогда популярной рок-группы "Алиса" резко высказался о жизни в России и раскритиковал политиков РФ
По его словам, нынешнее правительство России ничем не отличается от правительства СССР - "наверху сидят такие же зажравшиеся упыри".
Таким мнением он поделился 2018 года в интервью российскому блогеру Юрию Дудю (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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На вопрос Дудя, чем Кинчеву не нравился "совок", музыкант ответил - "всем".
"Лицемерием, фальшью. Что молодежи не нравится в государстве - вот именно этим, везде: ложь, лицемерие, фальшь", - честно ответил музыкант.
Когда же блогер уточнил у Кинчева, чем нынешнее государство отличается от советского, музыкант ответил не менее резко.
"Да, пожалуй, ничем современная Россия не отличается от СССР. Такие же упыри зажравшиеся сидят наверху. Но суть в том заключается, что вокруг очень много тех, кто хочет забрать у нас все ресурсы. Поэтому пусть будет сильная армия и флот у России", - заявил он.
Также ранее сообщалось, что российский музыкальный критик и писатель Артемий Троицкий высказался о власти РФ.
По его словам, россияне будут терпеть, протестовать, ходить на митинги, писать возмущенные посты в интернете, но у них нет энергии и азарта, чтобы скинуть власть президента Владимира Путина.
Он объяснил, что именно из-за этого не стоит рассчитывать на революции и подобие майданов в России, да и у самого Кремля еще достаточно внутренних резервов для поддержания своей силы.
Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.
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Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.