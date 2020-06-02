Обладатель "Золотой камеры" Каннского кинофестиваля, режиссер из Тбилиси Нана Джорджадзе высказалась о войне в Украине

Так, она рассказала в интервью 2015 года для INSIDER о своем отношении к войне, к Украине и к российским СМИ, передает Обозреватель.

Она призналась, что происходящее в Украине - это ее боль, ведь она хорошо помнит, когда в ее родной Грузии стояли российские танки и убивали мирных жителей.

"То, что происходит сейчас в Украине — это моя страшная боль", - так ответила Нана Джорджадзе на вопрос журналистки об отношении режиссера к сегодняшним событиямв Украине.

Она также призналась, что на своей родине, в Грузии, переживала такую же оккупацию и войну с ненасытным внешним соседом, которому всего недостаточно.

"России хочется все большего, и она никак не может насытиться. А это наказуемо. И расплачиваться будут невинные люди, когда распадется империя", - отметила режиссер.

Нана Джорджадзе отметила, что терпимо относится к средствам массовой пропаганды и понимает, что одно и то же событие может по-разному освещаться разными источниками, но когда замечает явную ложь и бессовестность по российскому телевидению, то сразу отключает его.

"Там остались люди, в которых еще есть понятие и чувство собственного достоинства, благородства, чести. Но, как ни тяжело это признать, амбиции становятся привилегированными качествами", - резюмировала она.



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