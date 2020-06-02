Украинский режиссер и драматург Влад Троицкий резко высказался об эмиграции украинского населения

Так, он назвал "бегством" эмиграцию образованных молодых людей из нашей страны.

Он отметил, что любой поступок украинца по языковому или культурному принципу может привести к разрушению Украины. Любые пикеты, эмиграция - приводят к разделению страны. Такое мнение он озвучил в интервью для Обозревателя 2018 года.

"Мне кажется, любой поступок, который разделяет страну, не важно, по языковому принципу, по культурному принципу – это то, что ведет к разрушению. Это опять же территория войны. Поэтому любые пикеты, особенно агрессивные действия – это разрушение. Нам и так, на самом деле, не так много осталось. Знаем, что люди бегут из Украины, образованные, молодежь и так далее. Это происходит бегство. Они уезжают в Европу, Америку или Канаду, где более демократичная, толерантная среда, что ведет к разрушению и разделению страны", – заявил Троицкий.

Он также затронул языковый вопрос, вспомнив негативное высказывание бывшего народного депутата от фракции "Свобода" Ирины Фарион о русскоязычных.



"Госпожа Фарион утверждает, что человек, говорящий на русском языке, – это просто недоумок. Но я русскоязычный человек, украинец, но русскоязычный. Я создал такие проекты, как "ДахаБраха", Dakh Daughters, которые реально делают, формируют образ позитивный Украины во всем мире", - добавил режиссер.

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