Главный режиссер, художественный руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов высказался об аннексии Крыма

По его мнению, задолго до аннексии в Крыму были сильны антиукраинские настроения, но Киев не обращал на это внимания.

Такое заявление известный режиссер высказал 2016 года в интервью "Обозревателю".

"Кто-то сказал: Крым наш, а этот сказал, что Крым не наш. И его уже рассматривают, как друга страны. Вон, Зеленский, Ада Роговцева, еще кто-то – в России на них заводят уголовные дела, потому что они получали русские деньги – гонорары – и отдавали их на АТО. Я делал фестивали в Донецке и ездил в Крым. В украинские времена в Крыму не разрешали украинскую речь! На телевидении были определенные проблемы. Не знаю, это было специально подстроено?", - сказал Малахов.

Он считает, что имперские замашки уже давно существовали на территории России, ведь они постоянно заявляли, что Украина без них не выживет.

"Я могу с уверенностью сказать, что задолго до войны с Украиной, в Москве существовали имперские замашки. Это правда. То есть то, что они считали, что Украина без них не выживет... Так, как в семье, для того чтобы любовь не угасала, для того чтобы продолжалась многие годы, нужно прилагать усилия, нужно ее инвестировать. Так и взаимоотношения с Россией - нужно было инвестировать", - отметил режиссер.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Виталий Манский не побоялся раскритиковать президента РФ Владимира Путина. Так, он считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Путин уже не человек, а так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией

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