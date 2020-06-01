Главный режиссер, художественный руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов высказался об аннексии Крыма

По его мнению, задолго до аннексии в Крыму были сильны антиукраинские настроения, но Киев не обращал на это внимания.

Такое заявление известный режиссер высказал 2016 года в интервью "Обозревателю".

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"Кто-то сказал: Крым наш, а этот сказал, что Крым не наш. И его уже рассматривают, как друга страны. Вон, Зеленский, Ада Роговцева, еще кто-то – в России на них заводят уголовные дела, потому что они получали русские деньги – гонорары – и отдавали их на АТО. Я делал фестивали в Донецке и ездил в Крым. В украинские времена в Крыму не разрешали украинскую речь! На телевидении были определенные проблемы. Не знаю, это было специально подстроено?", - сказал Малахов.

Он считает, что имперские замашки уже давно существовали на территории России, ведь они постоянно заявляли, что Украина без них не выживет.

"Я могу с уверенностью сказать, что задолго до войны с Украиной, в Москве существовали имперские замашки. Это правда. То есть то, что они считали, что Украина без них не выживет... Так, как в семье, для того чтобы любовь не угасала, для того чтобы продолжалась многие годы, нужно прилагать усилия, нужно ее инвестировать. Так и взаимоотношения с Россией - нужно было инвестировать", - отметил режиссер.

украина, россия

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Виталий Манский не побоялся раскритиковать президента РФ Владимира Путина. Так, он считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Путин уже не человек, а так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией

 

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