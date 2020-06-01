Эмигрировавший из России кинорежиссер Андрей Некрасов высказался об идеологии общества РФ
По его мнению, после краха коммунистической идеологии в России наблюдался дефицит вдохновляющих идей. Веру в коммунизм могли бы заменить демократические ценности, но их дискредитировали излишества экономической олигархии.
Такое заявление он сделал 2016 году в статье, опубликованной The Financial Times, передает Inopressa.
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"Лишь после экономических проблем 2008 года протестное движение начало вынашивать первые зачатки новой идеологии. И россияне, и Запад назвали ее демократической, но западные либералы не признают эту доктрину своей", - говорится в статье.
По его словам, в ходе украинского кризиса четко оформилась новая национальная идеология России.
"Основа идеологии России - своеобразная смесь ностальгии по славному прошлому, неприязни к олигархам, мелкобуржуазной любви к материальным благам и ксенофобии. А националистической окраской она обязана ощущению россиян, что налицо опасная угроза извне", - говорится в статье.
"Новая российская идеология утверждает, что европейские ценности - это элемент лицемерной пропаганды, с помощью которой Запад оправдывает отстаивание своих геополитических и экономических интересов", - заключает автор. Он советует Западу не поступаться ценностями, но сознавать: экономические санкции или военная помощь Украине - не противоядие от новой российской идеологии; наоборот, это потенциальный катализатор, способный превратить Россию в открытого врага", - резюмировал он.
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