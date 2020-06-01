Как быстро в России все изменилось

Эмигрировавший из России кинорежиссер Андрей Некрасов высказался об идеологии общества РФ

По его мнению, после краха коммунистической идеологии в России наблюдался дефицит вдохновляющих идей. Веру в коммунизм могли бы заменить демократические ценности, но их дискредитировали излишества экономической олигархии.

Такое заявление он сделал 2016 году в статье, опубликованной The Financial Times, передает Inopressa.