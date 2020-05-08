Французский писатель и философ Бернар-Анри Леви считает, что мир начинает понимать, какие злодеяния в Украине делает президент России Владимир Путин

Кроме того, он рассказал, что в плане общественного мнения дело Украины приобретает все более положительную для Украины оценку.

Также он раскритиковал президента России Владимира Путина из-за агрессии против Украины. Такое мнение он высказал журналистам издания platfor.ma

"Люди начинают понимать, какую чудовищную операцию смысловой подмены в Укриане произвёл Путин. Ведь у себя в России он цинично играет на всех экстремистских струнах. Более того, он заигрывает с подобными силами и у своих европейских соседей, которые поддерживает и финансирует. Мы видим, как это происходит во Франции — с Национальным Фронтом, с праворадикальными партиями. И при этом он смеет говорить, что в Киеве у власти стоят фашисты! Поначалу многие в Европе этому поверили. А сейчас начинают прозревать", — заявил французский писатель.

Кроме того он высказал мнению, что Россия стоит на краю бездны из-за конфликта с Украиной. Сейчас у них проблемы не только в военном плане, но и в экономическом, и в финансовом.

"Сегодня Россия стоит на краю бездны. В первую очередь, конечно, в военном плане. Но также и в экономическом, и в финансовом. Но Европа должна оказать Украине поддержку и должна сделать это срочно", - резюмировал Бернар-Анри Леви.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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