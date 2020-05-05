Российский режиссер Юрий Быков разнес российские власти и современную РФ

Российский режиссер Юрий Быков не понимает, как можно, имея на руках ресурсы и возможности, не только не развивать Россию, но и все время понижать качество жизни простых людей, которые уже смирились и приняли постоянные испытания как данность, продолжая уповать на государство.

Об этом он рассказал в интервью изданию Собеседник.

Режиссер убежден, что классовой борьбы в России не предвидится, а саму страну охарактеризовал строчкой из песни группы «Кровосток» — «Россия – это холодец».

Также Быков считает, что россияне привыкли жить в анабиозе, они привыкают к любым условиям, которые им предлагает государство, не пытаясь бороться.

«Проблема как раз в том, что нам мало что грозит. Люди потихонечку живут, как в анабиозе, им постепенно снижают качество жизни, они и сами себе понижают планку – и мышления, и поведения. На самостоятельную жизнь люди, в общем-то, уже и не претендуют», — считает Юрий.

Он выразил мнение, что представители власти живут в предчувствии катаклизма, именно потому не заботиться о реформах и улучшении качества жизни и развития страны. Им присуще тактическое а не стратегическое мышление. Иначе объяснить их действия он не может.

«Мне кажется, что власть и деньги имущие живут в предощущении глобальной «капзды». По-моему, они готовятся к чему-то очень хрен…вому. То ли к большой драке, то ли к катаклизму. Поэтому накапливают ресурсы и капиталы и не сильно-то стараются что-то реформировать. Иначе я не понимаю, как это, имея на руках мировую историю, философию, экономику, не предпринимать каких-то серьезных мер для развития страны. Не понимаю», — подытожил он.

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