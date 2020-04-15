Авторитет президента Владимира Путина в России резко падает на фоне эпидемии китайского вируса
Путин попытался переложить на губернаторов ответственность за борьбу с эпидемией, но они начали разбегаться - в первый же день трое подали в отставку. Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Апострофу.
Эксперт раскрыл главную опасность для президента РФ: "Наиболее опасно для Путина, как всегда в авторитарных режимах, - потеря влияния в элитах, в верхушке. То, что диктатор передает ответственность – это для него всегда опасно".
В то же время политолог уверен, что для России, как и Украины, самое сложное еще впереди:
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"Мы увидели, что в России нет государства, а весь этот фасад путинской вертикали – это громадная потемкинская деревня. Украина и Россия – это постсоветское порождение. Обе страны еще не столкнулись с настоящими масштабами эпидемии - и несостоятельность системы медицины еще скажется ", - уверен Пионтковский.
При этом, в отличие от Европы и США, ни РФ, ни Украина не смогут дать нормальной экономической помощи бизнесу и населению.
Отметим, 15 апреля в Украине зафиксировано наибольшее количество случаев заражения в сутки за все время карантина - 392 (то есть прирост больных по сравнению с предыдущими сутками составил -11,2%). По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это антирекорд для Украины.
Поэтому, по мнению чиновника, сейчас рано говорить об отмене карантинных мероприятий.
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