Карантин в Украине может быть продлен, что сильно скажется на экономике страны

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал экономист Андрей Новак (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Безусловно, что изменения в бюджет, который приняли - вынужденные. В связи с новыми экономическими обстоятельствами в условиях карантина. С ними столкнулись все страны мира, без исключения. Если сперва в бюджете на этот год закладывался рост, то сейчас прогнозируется падение почти на 4%. То есть, разница 7%. Считаю, что это еще очень оптимистический сценарий. Мы еще не знаем длительности карантина. Насколько он будет продлен. А он будет продлен - я в этом почти на 100% уверен», - отметил он.

Более того, Новак также рассказал о стратегии нашего Кабмина и главном отличии в действиях чиновником в сравнении с другими странами.

«Поэтому это была вынужденная мера. Каким путем пошло правительство? Посмотрело, с каких сторон можно забрать средства, чтобы перекинуть их туда, где они нужнее. В первую очередь - на ликвидацию последствий самого распространения болезни. В отличие от других стран, у нас нет отдельно сформированного фонда поддержки национальной экономики», - подчеркнул он.

Также Новак рассказал, как Украине следует выходить из карантина.

«Многое будет зависеть от того, как мы будем выходить из карантина: сразу открываем все или поэтапно открываем определенные сферы. Безусловно, мы должны ориентироваться на мировых лидеров, которые могут нас чему-то научить. А они будут выходить из карантина поэтапно. И в этом есть логика. Как мы видим, предварительный настрой правительства именно такой. Это из месяца в месяц открывать работу в каких-то сферах», - уточнил он.

Первыми, по его словам, нужно открыть заведения, которые касаются молодых украинцев, поскольку их вирус заражает меньше всего.

«Первыми, как не странно, нужно открыть детские сады и школы. А людям в возрасте и дальше придется сидеть на карантине, чтобы минимизировать распространение вируса», - рассказал он.

По словам экономиста, выход из карантина в Украине «должен быть как можно позднее, по сравнению с другими странами».

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

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