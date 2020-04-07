Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что карантин в Украине можно будет закончить уже через две недели

Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Politeka.net. По словам Ляшко, завершить карантин как можно быстрее позволит соблюдение простых противоэпидемических правил.

«Карантин – это не каникулы, это превентивные меры для сдерживания эпидемии на территории нашей страны. Придерживаясь их, мы спасаем жизни украинцам, не нагружаем систему здравоохранения. И через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны. Если мы не будем соблюдать карантинные ограничения, есть риск, что вирус будет быстрее распространяться, а пик заболеваемости будет расти», - заявил санитарный врач.

«Это приведет к негативным последствиям, таким, как были в других странах. Наша задача - не допустить коллапса в системе здравоохранения», - подчеркнул Виктор Ляшко.

Отметим, что состоянием на утро 7 апреля в Украине подтверждено 1462 лабораторно подтвержденных случаях уханьского вируса, из них 45 летальных. Больше всего от эпидемии пострадали Тернопольская и Черновицкая области. В Николаевской области пока не зафиксировано ни одного случая болезни. В мире, тем временем, количество заболевших достигло 1,36 миллиона человек.

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