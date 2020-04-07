У Міністерстві охорони здоров'я заявили про феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку зараження китайським вірусом

Про це під час брифінгу заявив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зазначається, що випадки зараження інфекцією зафіксовано у всіх регіонах країни, крім Миколаївської області. Там вже працюють вірусологи, щоб у всьому розібратися.

"Тому у нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники ДСНС, Моз. Також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять по різних лабораторій. Тому феномен Миколаївської області буде детально розглянуто, чому саме там не зареєстровані випадки. Чи це реальна картина, або ж у нас є порушення алгоритмів", - заявив Ляшко.

Зазначимо, українці розгадали цей феномен майже миттєво. В інтернеті вже з'явилося безліч коментарів, користувачі мережі практично одностайні у його причини.

«Тести зробіть», «Немає тест-систем, ось і весь феномен», «Феномен у відсутності тестів», «Завезіть туди тестів, і феномен перестане бути феноменом», «Ця брехня вже дістала. А хтось тестує простий народ чи тільки еліту», «А якщо перевірити?», «Менше тестів – менше хворих», - коментують заяву головного санітарного лікаря.

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