В Министерстве здравоохранения заявили о феномене Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая заражения китайским вирусом

Об этом во время брифинга заявил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отмечается, что случаи заражения инфекцией зафиксированы во всех регионах страны, кроме Николаевской области. Там уже работают вирусологи, чтобы во всем разобраться.

"Поэтому у нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава. Также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которые ездят по различным лабораториям. Поэтому феномен Николаевской области будет детально рассмотрен, почему именно там не зарегистрированы случаи. Реальная ли это картина, или же у нас есть нарушение алгоритмов", - заявил Ляшко.

Отметим, украинцы разгадали этот феномен почти мгновенно. В интернете уже появилась масса комментариев, пользователи сети практически единогласны в его причине.

«Тесты сделайте», «Нет тест-систем, вот и весь феномен», «Феномен в отсутствии тестов», «Завезите туда тестов, и феномен перестанет быть феноменом», «Эта ложь уже достала. А кто-то тестирует простой народ или только элиту», «А если проверить?», «Меньше тестов – меньше больных», - комментируют заявление главного санитарного врача.

Напомним, украинцам объяснили, где теперь нужно ходить в маске: "Даже возле...".

Как сообщала Politeka, Комаровский раскрыл, когда и как закончится эпидемия в Украине: "К огромному сожалению...".

Также Politeka писала, что ужесточение карантина в Украине, раскрыты важные детали.