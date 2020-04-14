Российская актриса Лия Ахеджакова, которая является ярым противником политики Путина, жестко высказалась о войне в Украине и России
Ахеджакова рассказала, что война России и Украине стала для нее неожиданностью, как и война с Грузией.
В интервью Обозревателю она отметила, что к ней "незаметно подкрался этот ужас, который в ненормативной лексике имеет адекватное название о том, что незаметно подкрадывается".
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Также по словам Ахеджаковой, политика властей в России не может стать более миролюбивой, она по своей природе всегда останется агрессивной. По ее словам режиму Путина придет конец, а все пропагандисты перестроятся.
"Проблема в том, что опорой и защитой от населения стала огромная армия силовиков, которые сейчас вершат судьбы. Не знаю, как это поменяется, но этому, конечно, придет конец. Тогда все эти пропагандисты с наших каналов быстро перестроятся, поменяют интонацию, поменяют погоны, голос и имена на другие и также замечательно встроятся в новую систему и заговорят другим голосом", - рассказала актриса.
Она вспомнила убитых российских оппозиционеров, которые в разные периоды и в разных конфликтах, боролись с политикой российских властей. Она добавила, что они теперь могут приехать и поклониться праху замученных родственников, которые лежат в земле, - мученикам сталинского террора.
Ранее актриса говорила, что жители Украины никогда не смогут простить власти России за аннексию Крымского полуострова и военный конфликт, который происходит на территории Донбасса.
Напомним, Ахеджакова неожиданно указала россиянам на роковую ошибку в Украине.
Как сообщала Politekа, Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.
Также Politeka писала, что Ахеджакова раскрыла успех путинской пропаганды