Также по словам Ахеджаковой, политика властей в России не может стать более миролюбивой, она по своей природе всегда останется агрессивной. По ее словам режиму Путина придет конец, а все пропагандисты перестроятся.

"Проблема в том, что опорой и защитой от населения стала огромная армия силовиков, которые сейчас вершат судьбы. Не знаю, как это поменяется, но этому, конечно, придет конец. Тогда все эти пропагандисты с наших каналов быстро перестроятся, поменяют интонацию, поменяют погоны, голос и имена на другие и также замечательно встроятся в новую систему и заговорят другим голосом", - рассказала актриса.

Она вспомнила убитых российских оппозиционеров, которые в разные периоды и в разных конфликтах, боролись с политикой российских властей. Она добавила, что они теперь могут приехать и поклониться праху замученных родственников, которые лежат в земле, - мученикам сталинского террора.

Ранее актриса говорила, что жители Украины никогда не смогут простить власти России за аннексию Крымского полуострова и военный конфликт, который происходит на территории Донбасса.