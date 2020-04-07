Сегодня гривна стабилизировалась, но в будущем курс валют может измениться из-за форс-мажорных обстоятельств

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line экономист Андрей Новак (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, на сегодняшний день гривна стабилизировалась, хотя и был период девальвации, когда украинцы массово покупали доллар. Теперь же ситуация полностью изменилась.

"Сегодня гривна стабилизировалась, хотя был период девальвации, который был связан с тем, что украинцы перед неизвестностью, перед карантином, начали делать запасы твердой валюты - доллара. Сейчас происходит другая тенденция, украинцы, чтобы выжить на карантине, наоборот сдают твердую валюту, ведь расходы внутри страны делаются в гривне. Другими словами, у людей просто нет денег, чтобы играться с валютой. Теперь украинцы тратят деньги на предметы первой необходимости", - отметил экономист.

Кроме того, он спрогнозировал, каким будет курс валют после карантина.

"Сейчас у нас есть лишь один ориентир по курсу валют - это то, что украинская власть заложила в бюджете Украины на 2020 год. Курс валют, который заложили в украинский бюджет достигает 27,5 гривен за доллар. Приблизительно таким и будет курс, думаю гривна сможет удержаться на 27,5. Если, конечно, не будет неожиданных обстоятельств", - резюмировал эксперт.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.