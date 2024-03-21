З’явилися нові подробиціі про наслідки ракетного удару по Києву і кадри з місць.

У ніч на 21 березня окупанти атакували Україну десятками ракет.

А саме - двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

Ракети заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ.

Падіння уламків зафіксовано в Святошинському, Шевченківському і подільскому районах Києва. Під атаку потрапили житлові будинки і авто.

На кадрах з місця атак видно, що стіни багатоповерхівок почорніли від пожеж, шибки вилетіли.

Автівки поплавило від шалених температур, подекуди на землі утворилися величезні вирви.

На щастя, загиблих внаслідок цієї атаки немає.

Кількість постраждалих збільшилася до 12.

Також відомо, про постраждалих у Київській області.

Уламки ворожих повітряних цілей в декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди, авто.

Двоє людей отримали осколкові поранення кінцівок та обличчя.

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