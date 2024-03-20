Україні не варто очікувати допомоги від США, однак розглядається план «Б».

На даний момент США вже не просто пішли у внутрішню дискусію щодо допомоги для України. Про це заявив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

«Вони вже попередили європейців, що в них не вистачає ресурсів на всі конфлікти, які розпалює Москва разом із Тегераном», - зазначив Осипенко в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, наразі відбувся розподіл відповідальності по сферах у світі. Так, європейці відповідатимуть за європейську безпеку, а американці за стримування Китаю.

«Тобто не варто очікувати на допомогу від США тому, що розглядається варіант "Б" із замороженими активами Росії», - пояснив Осипенко.

За словами дипломата, увага США зараз прикута до ситуації на Близькому Сході, а також до Китаю.

«Тобто Європа буде для нас робити більше, а США будуть відходити в бік», - впевнений дипломат.

Тим часом у Пентагоні оцінили ризики нового наступу РФ з півночі України через затримки допомоги.

У Міноборони США вважають, що ризик нового наступу росіян на територію України з півночі підвищений і зростає щодня. При цьому у Пентагоні усвідомлюють терміновість потреб у зброї.

«Російські війська досягли певних поступових успіхів. Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території…», - заявив речник Пентагону Патрік Райдер, висловивши також надію, що у майбутньому Україна поверне свою територію.

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