Украине не стоит ждать помощи от США, однако рассматривается план «Б».

На данный момент США уже не просто пошли во внутреннюю дискуссию о помощи для Украины. Об этом заявил дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.

"Они уже предупредили европейцев, что у них не хватает ресурсов на все конфликты, которые разжигает Москва вместе с Тегераном", - отметил Осипенко в эфире телеканала "Эспрессо" .

По его словам, в настоящее время произошло распределение ответственности по сферам в мире. Так, европейцы будут отвечать за европейскую безопасность, а американцы за сдерживание Китая.

"То есть, не стоит ожидать помощи от США потому, что рассматривается вариант "Б" с замороженными активами России", - пояснил Осипенко.

По словам дипломата, внимание США сейчас приковано к ситуации на Ближнем Востоке, а также к Китаю.

"То есть, Европа будет для нас делать больше, а США будут отходить в сторону", - уверен дипломат.

Тем временем в Пентагоне оценили риски нового наступления РФ с севера Украины из-за задержек помощи.

В Минобороны США считают, что риск нового наступления россиян на территорию Украины с севера повышен и растет каждый день. При этом в Пентагоне отдают себе отчет в срочности потребностей в оружии.

«Русские войска добились определенных постепенных успехов. Но сейчас мы продолжаем видеть, как Украина удерживает позицию. Поэтому будем сосредоточены на поддержке Украины и на том, чтобы Россия не могла захватить больше территории…», - заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, выразив также надежду, что в будущем Украина вернет свою территорию.

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