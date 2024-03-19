Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Херсонську ОВА, вибух стався у селі Львове на Бериславщині.

Жертвами стали троє чоловіків 45, 55 та 67 років.

Як з’ясувалося, чоловіки принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас.

«Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні», - розповіли в ОВА.

Українців закликають бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети. Знайшовши підозрілий предмет, необхідно відійти на безпечну відстань та викликати рятувальників або поліцію.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна стала найзамінованішою країною світу.

«Замінування величезне. Це не має нічого спільного із Сирією чи Афганістаном. Все, що ви можете придумати, ви побачите в Україні", – заявляла представниця неурядової організації Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон.

Кожного тижня тільки на Херсонщині підрозділи з розмінування виявляють та знешкоджують сотні вибухонебезпечних предметів.

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