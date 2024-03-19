Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОВА, взрыв произошел в селе Львово на Бериславщине.
Жертвами стали трое мужчин 45, 55 и 67 лет.
Как выяснилось, мужчины принесли домой ранее найденный во дворе FPV дрон и начали его разбирать. В результате сдетонировал боеприпас.
«Все трое получили тяжелые ранения и скончались по дороге в больницу», - рассказали в ОВА.
Украинцев призывают быть осторожными и не подбирать подозрительные предметы. Обнаружив подозрительный предмет, необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей или полицию.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ Украина стала самой заминированной страной мира.
«Заминирование огромно. Это не имеет ничего общего с Сирией или Афганистаном. Все, что вы можете придумать, вы увидите в Украине», – заявляла представительница неправительственной организации Mines Advisory Group (MAG) Екатерина Темплтон.
Каждую неделю только в Херсонской области подразделения по разминированию обнаруживают и обезвреживают сотни взрывоопасных предметов.
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