Страшний злочин стався у Києві, тепер поліцейські розповідають всі подробиці і обставини трагедії.

Так, днями до поліції надійшло повідомлення від жінки, що її квартирант впродовж трьох місяців не з’являється в орендованому житлі та не виходить на зв'язок.

Правоохоронці почали розшук і встановили, що до зникнення 30-річного киянина причетний його рідний батько.

З’ясувалося, що на початку січня син прийшов у гості до родича. Під час застілля вони посварилися і чоловік вдарив сина ножем у груди. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

«Впродовж декількох наступних днів нападник розчленовував тіло загиблого у ванній. Частину тіла він викинув у смітник, а решту – закопав у підвальному приміщенні свого гаража та залив бетоном», - розповіли правоохоронці.

Під час слідчих дій у квартирі зловмисника поліцейськи знайшли документи та одяг потерпілого, а в гаражі відшукали рештки тіла.

Наразі 55-річний зловмисник затриманий. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

«Ми скерували клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», – розповіли у Відділі комунікації поліції Києва.

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