Страшное преступление случилось в Киеве, теперь полицейские рассказывают все подробности и обстоятельства трагедии.

На днях в полицию поступило сообщение от женщины, что ее квартирант в течение трех месяцев не появляется в арендованном жилье и не выходит на связь.

Правоохранители начали розыск и установили, что к исчезновению 30-летнего киевлянина причастен его родной отец.

Выяснилось, что в начале января сын пришел в гости к родственнику. Во время застолья они поссорились и мужчина ударил сына ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

«В течение нескольких последующих дней нападающий расчленял тело погибшего в ванной. Часть тела он выбросил на помойку, а остальные – закопал в подвальном помещении своего гаража и залил бетоном», - рассказали правоохранители.

В ходе следственных действий в квартире злоумышленника полицейски нашли документы и одежду потерпевшего, а в гараже нашли остатки тела.

В настоящее время 55-летний злоумышленник задержан. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

«Мы направили ходатайство в суд по избранию задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – рассказали в Отделе коммуникации полиции Киева.

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